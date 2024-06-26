環聯：僅29%受訪香港消費者過去3個月家庭收入增加

信貸資料服務機構環聯發布第二季消費者脈搏調查，數據顯示，只有29%受訪香港消費者在過去3個月家庭收入有所增加，較去年同期下跌13個百分點。雖然此下降趨勢或需各界關注，但調查亦同時發現香港消費者在面對經濟前景不明朗時，會採取更積極措施，審慎管理個人財務。

另外，44%受訪消費者對未來12個月的家庭財政狀況感到樂觀，低於去年同期的62%。20%受訪者預計，無法全數支付當前所有帳單和貸款，按年上升3個百分點。當中以年輕消費者最受影響，23%的Z世代消費者表示他們無法全數支付帳單和貸款。

在影響未來6個月家庭財政狀況的主要憂慮方面，60%消費者表示擔心日常用品(如雜貨、燃油等)的通脹，其次為57%擔心可能出現經濟衰退和53%害怕有機會失業。

展望將來，41%消費者預期未來3個月會削減購買電器及汽車等大額開支。此外，37%亦表示會進一步減少非必要開支，36%會避免線上和線下零售消費。這些數據均顯示消費者正調整未來支出，以應對預期的經濟不景。

在新信貸方面，30%受訪消費者表示有意在未來一年申請新信貸或為現有信貸進行再融資。當中以Z世代消費者(36%)最感興趣，其次是千禧世代(35%)、X世代(28%)和嬰兒潮世代(17%)。在計劃申請新信貸的受訪者中，49%有意申請新信用卡、30%計劃申請私人貸款、而28%則打算提升現有信用額。