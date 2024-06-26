本港甲級商廈租金連挫25個月　空置回升至13.5%

本港經濟持續低迷，仲量聯行周三(26日)發表的《香港地產市場觀察》報告中指出，截至今年5月底整體甲級寫字樓市場空置率回升至13.5%，主要原因是有新商廈落成；同時，商廈按月再挫0.8%，為今年2月後最大單月跌幅，並已連續下挫25個月。

該行港島商業部主管郭禮言表示，寫字樓租賃市場仍然以保險公司最為活躍。儘管新供應推高寫字樓空置率，新商廈供應將逐漸被市場消化，原因是不少租戶趁租金已顯著回落，物色商廈提升辦公空間質素。

而該公司研究部資深董事鍾楚如稱，5月整體市場實際租金按月下跌，為自2022年5月以來連續下跌。主要分區市場中，中環和港島東租金分別下跌約1.3%及約0.8%；尖沙咀和九龍東租金則分別下跌約0.5%及約0.9%。

該報告指出，中環長江集團中心二期及觀塘道350號兩個新商廈項目於上月竣工，整體甲級寫字樓市場於同月錄得約21,200方呎淨吸納量，其中一個原因是有新項目落成所致，而整體空置按月也回升約0.5個百分點。不過，新供應同時也推高中環和九龍東的空置率分別達約12%及約18.5%，按月同漲約1.3個百分點與約0.8百分點。

不過，上月灣仔/銅鑼灣及港島東空置率分別下跌約0.2個百分點與約0.1個百分點，回落至10%及13.4%。租賃需求方面，保險業持續擴張，5月市場錄得的新租賃成交個案包括友邦保險在港威大廈二座擴充，承租全層建築面積約18,400方呎的樓面。