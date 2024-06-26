證監會禁止吳超重投業界3年7個月

香港證監會禁止直達國際金融服務前負責人員、核心職能主管及運營總監吳超重投業界3年7個月，由2024年6月26日至2028年1月25日止。

證監會調查發現，吳超在2022年2月至2022年4月期間，向直達隱瞞了他在一個由某第三方於直達持有的證券保證金帳戶中的實益權益，及他對該帳戶的直接控制權或影響力，亦沒有就他於該帳戶進行的證券交易取得直達的批准。

吳超透過上述行為，規避直達的僱員交易政策，及妨礙其監察他的個人交易活動。在關鍵時間於該帳戶進行的未經授權交易涉及合共730萬元。同時濫用他作為直達的高級管理層成員而獲授予的權利，對該帳戶的信貸限額及於該帳戶買賣的某些牛熊證的保證金融資比率作出33項未經授權的調整，故他能夠於該帳戶買賣更多牛熊證，及隱瞞上述未經授權的調整，以免被直達偵測出來。

證監會認為吳超不誠實的行為，令他作為持牌人的適當人選資格受到質疑。在決定對其的紀律處分時，已考慮到所有相關情況，包括他的失當行為持續了超過一個月，涉及190項交易；其承認他隱瞞了於該帳戶進行的交易活動及未經授權的調整；有需要向市場傳遞具阻嚇力的訊息，以示證監會不會容忍持牌人蓄意規避內部監控政策；及他過往並無遭受紀律處分的紀錄。