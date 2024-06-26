大新金融料香港今年GDP增3.1%　恒指見2萬點

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，隨着環球通脹進一步降溫的進展緩慢，市場紛紛調整主要央行今年減息幅度的預測；本港高息環境也因而可能維持一段時間，同時經濟也繼續面臨不少挑戰，例如訪港旅客增長有放緩迹象，加上港人外遊意欲旺盛，導致旅遊業「逆差」(即港人外遊開支高於訪港旅客)擴大，對本地零售市道的影響可能持續一段時間，高息環境對投資及樓市也會帶來壓力。

不過，香港經濟下半年仍可望受惠於出口需求改善，估計本港今年全年經濟增長3.1%。隨着政府「撤辣」對樓市帶動的正面影響逐步減退，加上按揭利率中短期未見有回落迹象，預計2024年全年樓價或跌約5%。

投資市場方面，受惠於港股估值仍然吸引，若美國落實減息及企業盈利前景回穩，或有助恒指下半年再度上試20,000點水平。板塊方面，高股息率、內需消費及受國策支持板塊前景較為正面。