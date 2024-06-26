文明倒退！重回每周工作6日　呢個歐洲國家真係慘...

外媒報道，每周工作5日、放假2日，是全球多數發達國家及地區的工作模式，部分地方甚至正試行「每周4日工作制」。但位於南歐的希臘，有部分職業卻因為兩個原因，有可能要倒退回每周工作6日。

報道指出，希臘的新勞動法規是在去年9月獲批，將由今年7月1日開始施行每周48小時的新工作制，意味着部分私企員工或需每周工作6日，因為希臘人口減少、熟練工人短缺這2大因素，令勞動力不足。

特定工業、製造業，及提供全天候營業(24/7)服務的企業，有資格將工作時間延長至每周5日以上。惟餐飲服務及旅遊業從業者，並沒有包含在內。

而對於加班更多從業人員，將獲得更多報酬，員工額外加班8小時，將獲正常薪金40%的加班費，如假日或假期上班，加班費更可得正常工資的115%。

事實上，新法案並未得到廣泛接受，在該法案通過的前一日，更引發教師、醫生及物流工人等公共部門員工抗議，將該改革稱為對工人的侮辱，並可能造成「野蠻」的工作條件。

目前，希臘打工仔平均工時已比美國及多數歐盟國家多，經濟合作與發展組織(OECD)指出，2022年希臘人平均工時為1,886小時，而美國為1,811小時，歐盟平均1,571小時。