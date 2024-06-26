【雪中送炭】置地夥租戶斥78億擴建置地廣場物業組合

置地公司宣布，將聯同奢侈品牌租戶投資逾10億美元(約78億港元)，全面擴建及升級旗下中環置地廣場零售物業組合。其中，該公司將投放4億美元(約31億港元)，奢侈品牌租戶將額外投資超過47億元。預計整項工程為期3年，第一期於今年第三季展開，期間置地廣場會如常開放。

目前已有10個奢侈品牌承諾投入，集團計劃打造10座多層式品牌之家旗艦地標，分別坐落皇后大道中及遮打道之間的4座建築，當中置地廣場中庭、置地歷山及置地太子各設3家，置地遮打則設有一家。該10座地標將把主要奢侈品牌租戶租用的零售樓面面積增加一倍，達至超過22萬方呎，落成後將成為個別品牌全球最大門市之一。

此外，因應零售空間的增長，集團亦將改造太子大廈和告羅士打大廈的最低兩層寫字樓，並遷移香港置地文華東方酒店的大堂和酒吧位置，所有受影響的寫字樓租戶預計將搬遷至集團中環物業組合內的其他空間。

怡和集團行政總裁韋梓強表示，置地廣場升級可鞏固中環作為全球零售、餐飲和商業中心的地位。

置地公司行政總裁史米高稱，公司與奢侈品牌租戶的戰略性投資，印證中環作為香港商業和零售中心的重要地位，相信是次改造可進一步鞏固置地中環物業組合，作為全球最具吸引力的生活和工作地點之一。

他指出，項目的資本支出將以3年支付，截至今年3月31日，集團的負債比率為百分之十六，可動用流動資金、包括現金和未使用的借貸額度為31億美元(約242億港元)。雖然在升級期間租金收入會暫時減少，但預期該項投資可於日後帶來更強勁的租戶銷售和零售收入增長。

公司執行董事江璣若表示，是次投資將提升及豐富置地中環物業組合的生態圈，該一系列的重新規劃，將提升商場內的流通及購物連通性。隨着項目完成後，集團的中環物業組合旗下的餐飲空間，將達至約26萬方呎，並引入逾30家嶄新餐飲概念。項目有助集團進一步拓展在亞太奢侈品零售市場所佔份額。