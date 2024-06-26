青衣居屋已補價兩房僅365萬拍售出　低估價31%

銀主積極出貨，周三(26日)拍賣場上沽出4項住宅及2個車位的同類物業，忠誠拍賣推出青衣居屋青雅苑A座高層14室，實用面積約443方呎，原先開價380萬元，惟即場減價14.5萬元推拍，最終一口價以365.5萬元已補價自由市場價售出，呎價約8,251元。

有大型銀行對上址估價達529萬元，成交低估價近31%。另外，同場也拍出沙田都會廣場兩個車位，成交價62萬元，較開價高12萬元。

此外，黃開基拍賣行同日拍賣售出3項物業，全屬銀主住宅。其中，何文田夾屋欣圖軒2座中高層E室，實用面積約490方呎，自由市場開價430萬元推出，獲3組客爭購，搶高至543萬元售出，高開價約26.3%，呎價約11,082元。相比同類型較低層單位2021年售價750萬元，期內跌價約27.6%。

另一項為新蒲崗居屋景泰苑低層銀主盤，實用面積約391方呎，亦獲3組客出價競投，自由市場售426萬元，較開價高約21.7%，呎價約10,895元。

同場推出啟德半新盤MONACO的2B座高層單位，實用面積約445方呎，兩組客出價，承價至868萬元沽出，呎價約19,506元。較單位2021年購入價帳面貶值約24.7%。

至於，拍賣前也賣出荔枝角美孚新邨6期恆柏道11號美孚新邨中層A室銀主盤，單位實用面積約703方呎，成交價650萬元成交，呎價約9,246元。