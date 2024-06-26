東亞銀行：中港經濟已見底　港股下半年目標19900點

被問到是否擔心有關政策真正宣布後，市場會「見光死」，李認為，現時港股約千億元的成交額，已足以支持大市不致大跌，而且不少恒指成分股都屬科技股，相信可受惠於AI熱潮。板塊方面，則看好中資電訊、內銀及內險等高息國企、如本地公用、電訊等受惠於美國減息的板塊、盈利復甦動力較高的科技股，以及新能源和工業設備等受益於中央政策的行業。

他指，近期內地大部分金融相關政策消息都利好港股，例如稅務豁免、IPO能否來港作為第二上市等；不過，港股於兩萬點附近水平已積累了兩至三年的「蟹貨」，鑑於「蟹貨」消化需時，相信大市在該水平會有較大壓力。

內房方面，李振豪認為，當局上月連環出招救市，相關政策正續步落實，料當局會視情況繼續撐樓市，包括幣策方面仍有進一步減息的空間，首要令樓市止跌；又認為國策支持下，債務違約有望進一步得到控制，將支持內銀表現。