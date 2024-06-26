元朗多層現代產業大樓用地招標期延長至12月27日

發展局公布，原定於周五(28日)截標的元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地，招標期限將延長至今年12月27日。

該局發言人表示，近日業界(包括一些潛在投標者)反映需要更充裕的時間制訂相關建議，要求政府考慮延長截標日期。考慮到非價格建議的評分比重高達百分之七十，有意競投企業須在投標階段花更多心思制訂非價格建議，包括敲定交予政府三成樓面面積的位置，這些因素令草擬標書工作變得較為複雜和需時更長。

再者，政府剛於上月底宣布會移除洪水橋的社區隔離設施，以釋出用地作原有多層現代產業大樓用途，該用地早前已納入賣地表。由於洪水橋及元朗兩幅用地均可作現代物流用途，市場有意見表示政府應更好安排兩幅用地的推售時間，讓業界和投資者可在同一時段內就兩幅用地作策略發展考慮。

政府正加快籌備工作，以最快於9月為洪水橋用地進行招標，詳情屆時公布。基於上述考慮，發展局決定延長元朗用地的招標期限，而將截標日期延長至今年較後日子，回應市場希望能就兩幅用地作整體考慮的訴求。

發言人續稱，政府去年就元朗和洪水橋兩幅用地邀請業界表達發展意向，共接獲10份分別來自物流業界、汽車維修業界及發展商等相關持份者的意向書。業界提出希望延長投標期限，顯示對北部都會區發展高質素多層現代產業大樓的重視。政府亦期望與業界共同努力善用該等用地，實現有關政策目標。

政府於今年3月15日以「雙信封制」方式就上述元朗用地進行公開招標，用地總面積約349,191方呎，指定發展多層現代產業大樓作物流及/或車輛維修保養用途（須交予政府地方除外），最高樓面面積可達約1,738,418方呎。

至於洪水橋用地位於新界元朗洪水橋及厦村第39A及39B區地盤，總面積約83,638方呎，最高樓面面積約5,855,725方呎。洪水橋用地亦會沿用「雙信封制」的招標安排，政府最快於9月公布用地具體的招標時間表及相關詳情。