內地上月外卡交易較2月翻倍　逾200萬入境人士用行動支付

隨著粵港澳大灣區建設的不斷推進，三地之間的關係更趨緊密，也吸引了更多外籍人士到訪。中國華安公司副總經理劉納吉表示，人民銀行在聚焦支付領域存在的難點問題上採取了一系列舉措，優化服務工作已取得明顯成效。5月，POS機(流動收款機)外卡交易筆數和金額較2月均翻倍；超過200萬入境人士使用行動支付，交易筆數和金額較2月接近翻倍；商業銀行現金服務持續優化，現金兜底作用基本實現。展望未來，中國將持續推動優化支付服務，提升支付便利性，讓全世界的朋友們體驗中國高速發展的成果，增進互信、為深化務實合作打下更好的基礎。

銀聯國際香港分公司助理總經理李兆豐稱，據該企數據顯示，今年以來，港澳居民在內地的交易持續成長，今年首季，港澳地區發行的銀聯卡在內地產生的行動支付交易筆數年增107%，是2019年同期的16倍，已經佔到總交易筆數的72%。

中銀信用卡(國際)副總經理何偉文發言時表示，該行積極配合內地支付便利措施，持續優化支付產品及消費推廣優惠，推動客戶於內地支付時採用「大額刷卡、小額掃碼」的方式。根據中銀信用卡數據，本年首季中銀信用卡客戶於深圳消費的交易額及交易量分別較去年同期增長逾6成及1倍。同期，客戶於內地使用二維碼方式付款的交易額及數量同比增長逾3倍，當中該行流動支付應用程序BoC Pay的交易額和交易客戶數亦分別增長逾3倍及2倍。

由香港中資銀行業協會主辦、銀聯國際協辦、中銀香港全力支持的「錦繡中華、支付無憂」主題活動在香港舉行，香港及澳門的銀行及電子支付機構、外資商會及香港中國簽證申請服務中心等各界代表共約100人參會。