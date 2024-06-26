東涌影岸·紅兩房減至618萬沽　持貨4年蝕錢離場

二手業主蝕讓出貨，東涌影岸·紅兩房單位，減價至618.8萬元賣出，約4年帳面需蝕讓31.2萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原吳敬彰稱，香港仔居屋嘉隆苑C座低層10室，實用面積約401方呎，兩房間隔，望內園及海景，今年4月已補價自由市場叫價485萬元，最新以450萬元沽出，累減35萬元或約7%，呎價約11,222元，原業主持貨約8年，帳面只獲利40萬元。

●中原滕成德表示，西半山駿豪閣高層C室，實用面積約802方呎，套三房間隔，可望維港海景，今年初叫價1,800萬元，累減112萬元或約6%，終以1,688萬元連車位沽出，呎價約21,047元，新買家為同區租客。

●利嘉閣張智恒稱，西半山禮賢閣B座高層3室，實用面積約1,073方呎，原則三房單位，新買家為區內客，原業主叫價1,550萬元，最終以1,288萬元成交，呎價約12,004元。

●美聯黃志佳表示，小西灣藍灣半島9座中低層C室，實用面積約811方呎，套三房設計，叫價約1,128萬元，獲有意租轉買的用家議價後以約950萬元購入，呎價約11,714元。

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九龍區

●中原王能表示，觀塘裕民中心3座中層A室銀主盤，實用面積約576方呎，三房間隔，最初開價630萬元，降價130萬元或約21%，僅以500萬元沽出，低市價約10%，呎價約8,681元，新買家為投資客。

●美聯陸偉略指，紅磡黃埔花園12期9座中層G室，實用面積約607方呎，兩房間隔，叫價798萬元，獲區內買家洽詢，經議價後以785萬元易手，呎價約12,932元。

●利嘉閣徐錦榮稱，西南九龍匯璽1B座低層H室，實用面積約443方呎，兩房間隔，連開放式廚房設計，叫價980萬元，經雙方議價後，最終以950萬元成交，呎價約21,445元。

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新界區

●中原陳偉業指，東涌6月暫錄得30宗二手買賣，當中影岸·紅B座低層F室，實用面積約531方呎，兩房間隔，望山景，叫價650萬元，議價後僅以618.8萬元賣出，呎價約11,653元，新買家為外籍人士，原業主持貨約4年，帳面需蝕讓31.2萬元。

●中原陳偉業表示，東涌6月暫錄約30宗二手買賣，其中映灣園暫錄約10宗，屋苑11座高層C室買賣，實用面積約565方呎，兩房間隔，叫價620萬元，最新以580萬元沽出，累減40萬元或約6%，呎價約10,265元。

●祥益林家倫稱，天水圍居屋天富苑G座高層1室，實用面積約650方呎，套三房間隔，累積減價18萬元，獲區內綠表客於未補價第二市場以442萬元購入自住，呎價約6,800元。

●美聯葉容生指，粉嶺囍逸2座高層A室，實用面積約466方呎，兩房間隔，早前以550萬元放售，獲睇樓多時回流香港後退休人士，議價7萬元，以543萬元承接，呎價約11,652元，原業主2020年以654萬元購入，帳面蝕讓111萬元。

●中原蔡天賜表示，粉嶺及上水6月暫錄約51宗二手買賣，按月跌約15%，粉嶺花都廣場4座中層A室，實用面積約392方呎，兩房間隔，叫價約400萬元，議價後以388萬元易手，呎價約9,898元。

●中原姚枝榮指，大埔逸瓏灣1期高座20座中層B室，實用面積約1,067方呎，套三房連工人套房及儲物房間隔，開價約1,600萬元，最終以1,497萬元沽出，呎價約14,030元，新買家為外區客。

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田帝堡城1座高層D室，實用面積約580方呎，兩房間隔，望園景，叫價750萬元，放盤兩個月，獲買家以735萬元承接，呎價約12,672元，原業主於2021年6月以879萬元購入，約3年帳面虧蝕144萬元，單位跌價約16%。

●中原陳志明表示，沙田第一城6月暫錄約15宗買賣，屋苑4座低層B室，實用面積約819方呎，套三連露台間隔，原業主叫價850萬元，最新減至780萬元沽出，呎價約9,524元，做價創屋苑近年同類型單位新低，新買家為區內換樓客。

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●世紀21奇豐吳元利指，沙田居屋愉翠苑Q座低層3室，實用面積約519方呎，兩房間隔，望市景，未補價第二市場叫價538萬元，放盤半年，終減價90萬元，以448萬元成交，減幅約16.7%，呎價約8,632元。

●中原黎宗文表示，沙田及大圍6月暫錄約72宗二手買賣，沙田濱景花園5座低層B室，實用面積384方呎，兩房間隔，叫價約600萬元，議價後以505萬元易手，呎價約13,151元，累減約95萬元，新買家為上車客。

●利嘉閣羅志雄稱，將軍澳維景灣畔13座低層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，望山景，新買家為區內客，向業主議價洽購，獲減價10萬元，以680萬元成交，呎價約13,519元。

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