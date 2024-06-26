新盤周三不足10宗成交 豪宅卻有市有價

新盤市場成交量回落，周三(26日)暫錄不足10宗成交。不過，豪宅交投持續，啟德跑道區有四房海景單位以逾8,000萬元連車位沽出。

●啟德澐璟四房成交價8,061萬元

●屯門NOVO LAND第3B期5日售出141伙

●堅尼地城吉喆一房成交價918萬元

上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，今(26日)以918.7萬元沽出11樓C室，單位實用面積382方呎，採一房間隔，呎價約24,050元。

●紅磡THE HADDON一房呎售19,490元

●沙田瓏珀山單日連沽3伙

●何文田128 WATERLOO改動3伙間隔

●長沙灣睿峰夥中原地產推優惠吸客

鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，由開售至今累計已售出約374伙，周三(26日)公布聯同代理推出置業優惠。中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，由即日起至7月31日，經該行購入上述項目的首3名兩房梗廚單位的一手買家，可獲贈價值約3.88萬元的豪華購物禮券，優惠先到先得，送完即止。