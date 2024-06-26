新盤周三不足10宗成交 豪宅卻有市有價
2024年06月26日 21:36
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新盤市場成交量回落，周三(26日)暫錄不足10宗成交。不過，豪宅交投持續，啟德跑道區有四房海景單位以逾8,000萬元連車位沽出。
●啟德澐璟四房成交價8,061萬元
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(26日)售出第2座12樓A室，實用面積為1,909方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，可享維港海景，連同1個車位以8,061.85萬元成交，呎價約42,231元。發展商指，該盤由開售至今累計售出251伙，套現逾105.23億元。
●屯門NOVO LAND第3B期5日售出141伙
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周三(26日)再增1宗成交，累沽約141伙。最新售出Fiskars 第1座的10樓E室，實用面積442方呎兩房間隔，成交價519.69萬元，呎價約11,758元。
●堅尼地城吉喆一房成交價918萬元
上海商業銀行旗下的堅尼地城吉喆，今(26日)以918.7萬元沽出11樓C室，單位實用面積382方呎，採一房間隔，呎價約24,050元。
●紅磡THE HADDON一房呎售19,490元
恒基地產(00012)發展的紅磡THE HADDON，周三(26日)售出17樓E室，實用面積276方呎，一房間隔，成交價537.93萬元，呎價約19,490元。
●沙田瓏珀山單日連沽3伙
新鴻基地產(00016)旗下沙田瓏珀山，周三(26日)連環售出3伙，共涉逾4,784萬元。上述單位以招標形式沽出，均屬三房一套間隔。包括King Tower 2的9樓C室，實用面積986方呎，以1,634.23萬元連同1個車位成交，呎價約16,574元。
●何文田128 WATERLOO改動3伙間隔
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周三(26日)公布將於24小時內更新樓書，改動部分單位間隔，部署推出高層經改動現樓示範單位。萊蒙國際副總經理陳偉峰指，最新將19樓A，B及C室改動間隔。其中，19樓A室屬於兩房間隔，將廚房擴闊而成「加強版」的水晶廚房，並加入隱藏式天花電動樓梯及消毒設備，加強收納空間。
●長沙灣睿峰夥中原地產推優惠吸客
鼎珮集團持有的長沙灣睿峰，由開售至今累計已售出約374伙，周三(26日)公布聯同代理推出置業優惠。中原地產西九龍資深營業董事林偉文表示，由即日起至7月31日，經該行購入上述項目的首3名兩房梗廚單位的一手買家，可獲贈價值約3.88萬元的豪華購物禮券，優惠先到先得，送完即止。