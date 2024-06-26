【業績一覽】佳寧娜、茂盛控股、位元堂等
2024年06月26日 23:02
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標準發展集團(01867)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度882.9萬元，擴至1,994萬元，不派末期息。
晉景新能(01783)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度3,806.5萬元，擴至7,887.5萬元不派末期息。
安域亞洲(00645)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度82.9萬美元，擴至126.5萬美元，不派末期息。
佳寧娜(00126)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度1.75億元，擴至2.5億元，不派末期息。
中發展控股(00475)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度1,190.6萬元，擴至3,105萬元，不派末期息。
茂盛控股(00022)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度2,376.5萬元，收窄至2,015.8萬元，不派末期息。
位元堂(00897)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度2,051.5萬元，收窄至1,535.6萬元，末期息3仙，另派特別息14.7仙。
潤中國際控股(00202)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度1.96億元，擴至3.19億元，不派末期息。
奇士達(06918)公布2023年止年度業績，虧損由上年度7,665.8萬元人民幣(下同)，擴至9,799.4萬元，每股虧損16.8分，不派末期息。
榮豐億控股(03683)公布3月止財政年度業績，虧損由上年度1,709.3萬美元，收窄至712.6萬美元，每股虧損0.75美仙，不派末期息。