鄧建初：港股牛熊難分辨　新股市場有表現

隨着北水參與程度日益增加，以往由外資主導之港股市場，演變為中外分庭抗禮。北水套路，與外資截然不同，如未能改變過往之炒股模式，輕則會輸掉不菲的金錢，重則甚至會懷疑人生。初哥數年前已察覺此中變化，適時寫下多式炒股模式心法，應對市場進退有度。遇著北水撼外資升跌異常的市況，成績頗為理想，大幅跑贏大市。

新股市場近期亦起了變化，由破底浪潮中復甦過來。多隻新股上市表現非常不俗，除了本身業務前景良好，定價估值已由新股熱潮時的極高招股價，大幅降低至合理價錢。此外，由招股至上市時間縮短，加上不少券商以孖展零息招徠，投資者成本降低。

以前招股範圍如以下限定價，普遍被視為不祥之兆，現時卻變為上升空間大的誘因。由無人問津，發展至今時超額多倍，在截飛前更突然有多宗超大額認購。弔詭的是，為了不讓公開發售回撥五成，往往在國際配售中顯示不足額。算盡機關令公開發售大幅降低至回撥兩成，貨源集中較易炒上。

從近期十隻上市之新股表現來看，八隻曾上升甚多，其中一隻更高達2.25倍，可見一斑。醒目的讀者們可多加留意。而上市時如何炒法，初哥亦有一套心得，往後有機會再談。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)