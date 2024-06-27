【業績一覽】宏安集團、華音國際控股、漢港控股等
2024年06月27日 07:52
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宏安集團(01222)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔虧損7.54億元，盈轉虧，每股基本虧損5.52仙，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利1,278.4萬元。
宏安地產(01243)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔虧損7.33億元，盈轉虧，每股基本虧損4.82仙，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利2.11億元。
華音國際控股(00989)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔虧損1.93億元人民幣，盈轉虧，每股基本虧損2.68分，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利3.66億元人民幣。
昊天國際建投(01341)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔虧損4.63億元，盈轉虧，每股基本虧損6.08仙，不派息。公司去年同期錄股東應佔溢利1.08億元。
信銘生命科技(00474)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔虧損擴大至4.62億元，每股基本虧損6.35仙，不派息。公司去年同期錄股東應佔虧損2.64億元。
漢港控股(01663)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔溢利5,245.3萬元人民幣，按年升182.1%，每股盈利2.13分，不派息。
德萊建業(01546)公布截至2024年3月31日止全年度業績，股東應佔溢利827.9萬元，按年跌34.6%，每股盈利1.03仙，不派息。