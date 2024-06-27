耀才許繹彬：中海油具獨特雙贏優勢

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「六絕月」快將過去，如用「絕」來形容六月的港股，相信大家在港股的走勢上並不認同，因為儘管本月尚有一個交易日才完結，但如不將明天的交易成交計算在內，港股仍有很大機會在18,000以上結算；但如果用在本月的成交上，大家可能會舉腳贊成；因為本月平均的成交又再重返平均不足1,000億元的困局；氣勢與上月根本不可相提並論，只可用「跌又跌唔落，升又升唔上」來形容港股這悶局；論走勢，港股本月曾在低成交下暫高見18729，但暫亦曾低見17,789點，實際波幅只有約1,000點左右，再配合平均不足一千億的成交下，難怪港股會是如此無氣勢無鑊氣。

眾所周知，港股成交的主要泉源是北水，而北水本月減少為港股作出灌概的主要原因，極有可能是因為國內受中美息差、內地經濟增長放緩，以及內地樓市持續低迷影響，拖累人民幣匯率持續偏軟，兌美元更一度逼近7.3的低位走勢，暫更是今年低位，普遍認為人民幣之所以持續偏軟，可能是臨近六尾的半年結及季度結，而出現周期性購匯所引致。外間更認為，國家根本不容許人民幣匯價持續偏軟，應該好快又有新救市方案出台；話說未完，中國國務院最高領導人早前在世界經濟論壇上揚言，第二季內地經濟有望穩中向好，有信心、有能力實現；再者，在上月與北水一起將國內Ａ股及港股一起推至高峰的外資，除本月對港股的投資額度明顯減少外，亦是因為以人民幣計價的滬深三大指數也連挫5日，外資透過滬深股通淨沽出33.67億元A股，可見人民幣匯率的起落，對中港兩地的股市可謂影響深遠；未來可能先要留意人民幣匯率能否擺脫弱勢，再對「七翻身」月再作部署；預期港股會在18,000左右，結束半年結、季度結和月結之旅。

轉眼又到七一假期，坊間投資者對此一直充滿憧憬，就是中央會否再為香港送上大禮，會否再擴大自由行範圍？或會有否跨境理財通3.0出台？又或者對港股有直接關係的減免內地個人投資者買港股需繳紅利稅是否落實？投資者相信仍要拭目以待；但其實在踏入回歸月，港股確實增加了新元素，但投資者一時忘記了；早於今年四月下旬，中證監發布五項資本市場對港合作措施，包括：放寬滬深港通下股票ETF合資格產品範圍；將REITs納入滬深港通；支持人民幣股票交易櫃台納入港股通；優化基金互認安排；以及支持內地行業龍頭企業赴香港上市。