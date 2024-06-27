旅遊指南Lonely Planet關閉內地辦公室　網民慨嘆「時代的眼淚」

內媒報道，孤獨星球(北京)文化發展公司微信公眾號「Lonely Planet」周三(26日)發布消息指，由於過往疫情影響與公司戰略調整，Lonely Planet已關閉內地辦公室，停止在內地的出版業務，Lonely Planet在內地的所有官方社交媒體帳號，包括微信公眾號、新浪微博、小紅書、知乎等已停止更新。

報道指，目前可以在多個圖書交易平台上購買過往已出版的Lonely Planet(孤獨星球)中文書目，但暫時不會再有新的中文指南書面世，英文版的指南與讀物繼續製作，並可在官方網頁查詢選購。

根據Lonely Planet微信公眾號，Lonely Planet已度過50周歲生日，位於北京東城區的孤獨星球中國分公司也已陪伴大家10個年頭。

2013年以來，孤獨星球在內地出版超過300種中文旅行指南和旅行讀物，累計銷售數百萬冊，激勵並幫助上千萬旅行者從中獲取旅行靈感、自主地制定攻略、規劃行程，在旅行中深入瞭解目的地，並勇於擁抱廣袤和未知。不過，此前《孤獨星球》雜誌內地版已於2022年停刊。

對於Lonely Planet有關舉動，有網民以「時代的眼淚」來形容，有人指，「那些年的旅游攻略屬它最牛！」，也有人表示，「現在的資訊太發達了，競爭力下降了。」