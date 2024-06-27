郭家耀：港股短期繼續弱勢　金價長遠看升

港股持續弱勢，獨立股評人郭家耀指，市場繼續關注聯儲局息口去向，若美國本周稍後公布的通脹數據高過預期，相信對債息及股市有一定影響。另外，內地股市近期明顯轉弱，市場關注內地經濟復甦前景以及政策消息，在消費市場未見起色前，投資者取態較謹慎。外圍市場持續調整，港股亦難獨善其身，恒指或要下試17,500點水平，後市能否重返18,500點甚至19,000點，則要視乎內地會否推出大手政策，令市場相信樓市及消費市場明顯復甦。

內地房地產政策持續鬆綁，但郭表示，內房上月銷售數據仍然疲弱，似乎投資者入市信心仍未回復，相信要有更多政策出台，並待樓價喘定、銷售量回穩，才可令市場對庫存高企的憂慮減低。現階段買入內房股風險仍高，建議保持觀望。