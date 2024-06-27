渣打香港：新投資移民計劃推出以來錄6千人次查詢瀏覽

新資本投資者入境計劃(CIES)於今年3月推出，渣打香港表示，自計劃推出以來，該行線上線下渠道的查詢及瀏覽數量合共錄得超過6,000人次。

渣打香港財富管理及零售銀行業務部高端客群及策略聯盟主管林景怡表示，CIES為有意落戶本港及發展的非本地人士提供多元化的投資機會，自計劃推出以來收到不少查詢，當中7成為40歲以上，以家庭為主。該行為有意申請的人士提供多種投資種類及個人化投資產品選擇，包括近500隻基金及債券、結構性產品和股票等。過往開立CIES戶口之客戶，傾向回報穩定的投資產品，如基金、債券基金，佔6成。

林景怡補充，去年渣打香港國際銀行新客戶較2022年急增，總資產管理規模亦錄得雙位數增長。香港作為國際金融中心和內地與國際的超級聯繫人，擁有獨特的優勢，加上國際化的教育環境，相信可吸引更多資金及人才，加強本港發展為區內資產及財富管理中心及教育樞紐的優勢。

該行與會計師樓、律師行、移民顧問、教育及醫療服務等機構組成生態系統夥伴，為計劃透過CIES來港的投資者提供個人化的配套，全方位照顧他們於申請和赴港生活的需要。