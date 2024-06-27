英偉達舉行股東會　准黃仁勳加薪六成　透露AI市場新目標...

美國晶片巨頭英偉達（Nvidia）舉辦2024財政年度股東大會，始創人兼行政總裁黃仁勳提及了未來部署。

他表示，公司面對市場競爭，已經從遊戲業務「轉型」為專注於數據中心的公司，仍在尋求為人工智能（AI）創造新市場，例如工業機械人領域，計劃與電腦製造商和雲端提供商合作來實踐這個目標。

他續稱，人工智能的新一波預計將使價值50萬億美元的重工業自動化，不久將來機械人工廠將自主協調生產，製造出更多機械人和產品。人工智能已經滲透到多個行業，由科技以至醫療健康，但尚未被廣泛採用的全球經濟的較大領域中，還有更多的增長途徑。

英偉達新推出Blackwell架構平台，黃仁勳說，客戶對Blackwell需求強勁，揚言這將是公司歷史上最成功的產品。

會上，股東通過了高層新的薪酬計劃。黃仁勳於2024財年獲得價值約3,416.79萬美元的薪酬，按年高出60%，其中有2,667.64萬美元來自股票獎勵。

受惠人工智能浪潮，英偉達市值突破3萬億美元，上周更躍升美股市值最高公司。該公司股票周三(26日)收報126.4美元，升0.25%；美股延長交易段下跌近2%。