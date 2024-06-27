【產經直播】環球股市下半年部署攻略！比特幣趁低吸？

隔晚美股反覆回穩，市場觀望美國周五（24日）將公布5月份PCE通脹數據，料撇除食品及能源後核心PCE的按年升幅將降至2.6%，為2021年3月以來低位。通脹降溫加上減息憧憬下，如何左右美股？股王英偉達（Nvidia）上日舉辦了股東周年大會，其行政總裁黃仁勳提到將繼續投放發展AI晶片，AI熱潮可於下半年持續？可先一步部署定南方東英納斯達克100指數正反向產品，捕捉美股走勢？

日本股市方面，雖然市場預料日央行7月可能會加息，但日圓兌每美元仍要跌，上日曾跌穿160水平，低見160.8，每百日圓曾低見4.85港元，創38年最低水平。另外日經指數連升3天逾千點後，周四（27日）有回吐。市場觀望美國經濟數據出爐後，日央行會否出手干預匯價，日圓弱勢即將暫告一段落？日股4萬點攻防戰，又可如何運用南方東英日經225指數產品系列，盡握先機？

人民幣亦難逃弱勢，隔晚離岸價曾跌穿7.3關口，創逾7個月低位。港股周四（27日）期結日向下，中午收市報17,721點，跌368點。市場憧憬將有更多國策出台利好大市，有咩板塊或個股值得留意？

虛擬貨幣「一哥」比特幣近日走勢反覆，可趁低吸納？另外美國證券交易委員會主席早前曾表示，以太幣現貨ETF的審批進展順利，有外媒分析師此前料最快下週便能正式獲批，接下來形式看好？

南方東英資產管理CSOP特約《ETF指南》於周四中午12時30分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF副總裁李溢琳，以及黃國英資產管理董事黃國英為大家逐一解答。

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