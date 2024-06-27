花旗維持今年底港股目標19800點　關注內銀互聯網等板塊

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，雖然仍未見到內地樓市全面復甦，但情況已有好轉迹象。他預期當房地產行業回穩後，對整體中港市場都有幫助，該行維持對今年底港股的預測目標在19,800點，並指個別板塊仍有投資機會，建議關注內銀、互聯網、新能源電動車等。

他表示，內地新推出土地供應減少，加上刺激需求的措施，二手樓價跌幅有所放緩。雖然新屋銷售仍然疲弱，惟花旗預計即使內房庫存需要21個消化，樓價仍將在6至9個月內加速穩定。

假如中國樓市好轉，將會利好整體需求並且其他行業有正面作用，最直接的受惠者之一是內地銀行。樓市改善用將會直接提升內銀的資產質素、降低風險。在高派息的情況下，內銀股提供了投資機會。

另外，廖氏亦看好互聯網板塊，指該行「賺錢能力不俗」，大型科網巨頭受惠於人工智能(AI)趨勢，可以減省成本並提升盈利能力。同時，科企亦致力於提高股東回報，包括增派息及回購。

最後，他亦看好新能源車板塊受惠於減價戰放緩，原因在於上游電池成本價格已跌至低位。他引述乘聯會數據指，今年4月時減價車型的數目達到54款，但到了5月只有10款。