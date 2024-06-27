上海樓市新政滿月！6月二手成交望創近3年新高

上海樓市新政「滬九條」落地一個月，二手房網簽量多日破千套。根據網上房地產數據，6月僅用24天網簽量已超越3月，成為2024年單月成交最高的月份。機構預估上海6月二手房成交總量，有望創下單月交易總量近3年來的新高。在二手房市場熱度傳導下，新房市場的交易情緒也逐步恢復。

中介對行情有最直觀感受。報道引述上海鏈家塘橋片區經紀人張濤指，其所在的塘橋大區在「滬九條」新政後，僅用半個月時間就達成既定目標業績。在塘橋大區之前，上海鏈家已有10個大區總實收業績達標率100%。

張濤指，6月截至6月24日，他已完成20多組帶看，最多的經紀人已完成33組帶看，在片區裏排名第一。在新政前，這往往是一個月甚至一個月半才能達成的數量。從成交量而言，張濤所在的片區已開出60多單，開單最高的門店已近20單。

報道又引述中原地產潘雪蓮指，從實際操作看，當前整個市場的交易周期有明顯縮短。在購房資格放寬、首付比例下調，以及銀行貸款審批較快等因素疊加下，現在客戶的網簽和下定時間通常只間隔幾天，因此網簽數據能比較真實的反映市場現狀。

據安居客上海監測數據，截至周一(24日)，上海二手房(含商業)網簽量已超越3月，在「滬九條」新政加持下，僅花24天就成為2024年單月成交最高的月份。該機構預估，上海6月二手房成交總量約在25,500套，有望創下二手房單月交易總量近3年來的新高。