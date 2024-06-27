LME研在港設金屬倉庫　分3階段進行　高地價為最大難題

倫敦金屬交易所(LME)行政總裁張柏廉(Matthew Chamberlain)表示，正考慮在香港作為其中一個倉庫地點，並分3階段進行計劃，現處於首個階段，與第三方機構研究法律、稅務等的可行性，坦言香港高地價是最大難題，亦未有明確的時間表。

他接受傳媒訪問時指出，倫敦和香港的法律制度基礎一致，故現時並無大問題須解決，期望年底前有新消息可公布。第二階段則是為LME許可的營運商物色合適地方和設備，物色合適地方及設備，當中牽涉地租、營運成本等，香港作為已發展城市，高昂的地價及租金是一大挑戰。不過，有部分營運商在港有業務，在「摸底」時，已得到許多支持。

至於會否就土地問題尋求政府支援，他未有正面回應，僅指整個計劃的研究中，政府十分支持，亦受到業界的歡迎。第三階段尚未有具體計劃，將視乎前期工作再審視。

他指出，香港是物流中心，運輸配套完善，以香港作為倉庫地點，有助拉近與中國客戶的距離。舉例指，今年銅價曾升至每公噸1.1萬美元，中國的持有人希望盡快將銅交付，以鎖定較高價格，惟現時要經船運到亞洲區內的倉庫，過程會較長，令價格更具不確定性。日後則可以透過車運來港，大大縮短流程及交通時間，甚至隔夜完成，變相可以更快在高價時出貨。

LME目前在全球有32有倉庫，亞洲區包括南韓、日本、台灣、馬來西亞及新加坡。