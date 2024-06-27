利嘉閣料上半年工商舖交投量僅1592宗　創近4年最少

左起朱亮恒、黃應年及鄭得明。

本港經濟環境未有明顯改善，利嘉閣(工商舖)地產預期，今年上半年工商舖市場可錄近1,600宗買賣登記，除了連跌兩個半年度外，亦創近8個半年度新低，即為近4年最少。

在工商舖3類物業當中，期間工廈買賣登記宗數料持續少於千宗水平，佔比仍維持最多，共錄844宗，佔整體比率約53%；而商廈及舖位則分別錄得297宗及451宗買賣登記，佔比各約18.7%及28.3%。

據該行綜合土地註冊處資料，截至6月25日為止的2024年上半年，全港共錄得約1,552宗工廈、商廈及舖位物業買賣登記，涉及登記金額達約265.54億港元，預計整個上半年成交量約1,592宗，涉及金額約272.7億元，料較去年下半年約1,665宗及約411.09億元，分別回落約4.4%及下挫約33.7%。若按年同期比較，登記量、值則分別減少約27%及約15%。

利嘉閣(工商舖)地產董事黃應年指出，今年初本港經濟復甦進度仍慢，而港股期間也進一步下滑，更一度連萬五關亦失守，雖然其後反彈，惟高息環境持續下，仍然窒礙投資意欲。他表示，雖然整體工商舖市道仍然低迷，惟跌幅已明顯收窄，料屬見底現象，下半年相信在利好因素逐步浮現下，各類物業的買賣交投將會增多，預期下半年整體工商舖買賣交投量可保持平穩，物業買賣登記量料微升約0.5%至約1,600宗水平，而成交金額料可升約2.7%，上試約280億元。

黃預期，下半年商廈買賣登記量料平穩向好，有望微增至約300宗水平，告別近八個半年度低位，按半年料增約1%；至於登記金額則料在有大額登記出現下，挑戰100億元水平，按半年冀漲約1.1倍。

該行商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，隨着旅遊業復甦及旅客重臨，商舖投資氣氛似乎有所改善，惟與此同時港人熱衷北上及進行網上消費，又抵銷相關利好因素，再加上經濟復甦進度偏慢及高息困擾下，舖位市道未見突破。他料，下半年約有450宗舖位登記，料較上半年減少約0.2%，而成交總金額或大減約34%，下試100億元水平。

另外，該公司工商部高級營業董事朱亮恒稱，整體樓市撤辣，工廈投資未見受惠，資金反倒流向住宅市場，展望下半年，料市場有多個工廈新盤相繼推出，預期期間工廈買賣登記量料達約850宗，按半年升約0.7%；成交金額亦看漲約8.5%，望達約80億元水平。