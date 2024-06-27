3隻中證國新港股通央企紅利ETF成立　總規模34億人幣

中國國新公布，中證國新港股通央企紅利ETF產品周四(27日)正式公告成立，首發規模合計34億元人民幣(下同)，單隻產品最高11.65億元，兩項數據均創今年全市場新發主題指數ETF產品新高。

內媒報道，3隻中證國新港股通央企紅利ETF成立，其中，廣發ETF規模為11.65億元，景順長城ETF為11.25億元，南方基金ETF為11.1億元。

中國國新表示，為深入踐行國務院國資委強化央企上市公司市值管理和新「國九條」鼓勵現金分紅的政策導向，中證國新港股通央企紅利指數ETF產品囊括近50家行業地位突出、經營穩健、現金流充沛、分紅收益可觀的港股央企上市公司。這些公司主要分布在能源、電信、基建、高端裝備等關係國家安全、國計民生的實體產業領域，集合了港股央企上市公司優質核心資產。

在產品發行期間，中證國新港股通央企紅利指數相對恒生指數取得近2個百分點的超額收益率，對應帶動市值約1,600億元。港股通央企紅利ETF的成功發行，將帶來更多增量資金入市流向相關港股央企上市公司，為企業改革發展帶來新的動能。接下來，中證國新港股通央企紅利ETF將在香港市場發行上市，在更大範圍引入包括人民幣、港元、美元在內的多類型資本錨定央企投資，透過境內外資本市場間的協同聯動，增強央企在國際資本市場的市場認同與價值實現，助力央企更好利用兩個市場、兩種資源實現高質量發展。