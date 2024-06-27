金管局與法央行開展央行數碼貨幣跨境結算測試

香港金融管理局宣布，與法國中央銀行展開批發層面央行數碼貨幣（wCBDC）合作，推進金融創新。最近，金管局參與了歐洲中央銀行歐元體系（Eurosystem）探索工作的第二階段，成為歐元區以外參與此項計劃的主要央行機構。雙方簽署諒解備忘錄，進一步鞏固雙邊合作，共同推動wCBDC和代幣化市場創新發展。

雙方將深入研究其wCBDC基建（即金管局的Ensemble項目沙盒和法國央行的DL3S）之間的互通性，重點研究實時跨境和跨貨幣支付。這項跨境實驗旨在探索如何提高跨境交易的結算效率，促進不同地區的金融市場基建之間互通。

法國央行第一副總裁Denis Beau表示，藉着歐元體系探索工作帶來的機遇，與金管局合作透過不同的用例，研究如何使用代幣化港元及歐元進行外匯交易同步交收。這次開展合作，適逢金管局最近宣布Ensemble項目，期待在這基礎上進一步測試DL3S平台，並希望能與金管局透過優化跨境支付共同促進普及金融。

金管局副總裁李達志表示，隨着法國央行DL3S和金管局Ensemble項目沙盒之間的合作，期待與法國央行攜手進一步探索不同跨境支付方案和應用案例，促進金融市場互通性，以及推動全球代幣化市場的發展。