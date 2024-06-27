施羅德看好亞洲股市3大投資機會

美股大牛市持續多年，是全世界國際投資者的目光焦點所在，尤其近期人工智能(AI)投資主題席捲全球，美國無廠半導體設計公司英偉達(Nvidia)一度登頂全球市值最大股王。不過，美股雖好，但也不代表其他市場沒有投資機會，施羅德投資亞洲區多元化資產投資主管近藤敬子認為，下半年亞洲有3大投資主題值得留意，分別是AI、企業管治以及印度的增長機遇。

近藤提到，亞洲處於AI熱潮的完美位置，並以受到市場追捧的英偉達為例︰英偉達的成本支出中，有很大一部分是用在購買台積電的代工生產服務，因此如台灣絕對是AI熱潮受惠者。更重要的是，從台灣整體的科技板塊來看，其估值仍低於全球市場。

她亦看好亞洲企業管治改善的趨勢，並指日本股市作為成功例子，相信這一趨勢可以擴展至其他市場，例如南韓、內地亦有推動相關措施，包括先前內地宣布的新「國九條」聚焦於提升企業管治透明度、增加市場效率等。她認為，這不僅是周期式利好因素，而是結構式的改善，對整體亞洲股市都有利。

與此同時，過去作為亞洲焦點的內地市場，如今正遇上一系列有待解決的結構式問題。投資者亦在尋求部署亞洲倉位時，印度絕對是受惠者之一。印度的經濟基本面強勁，包括消費表現良好、由本地需求推動的服務業，以及正在復甦的工業。

另邊廂，美國利率見頂，從歷史上來看，一般也會利好亞洲市場。施羅德投資集團首席投資總監Johanna Kyrklund預期，聯儲局會在今年秋季減息兩次。不過，與市場普遍預期明年將會持續減息不同，她認為明年只會再減一次息，意味利率會長期維持在較高水平，原因是美國勞動力市場強勁，經濟增長穩健，相信聯儲局無進取地減息的必要。