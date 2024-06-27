市建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目重邀發展商交意向書

市區重建局九龍城啟德道/沙浦道發展項目曾於去年10月截收意向書，其後決定延遲至今年第三季才招標。事隔8個月後，該局最新公布，將於周五(28日)再次就項目邀請發展商提交合作發展意向書，截止日期為7月12日。

該局指出，由於自去年10月至今已相距一段時間，因此再次邀請有興趣參與的發展商，就項目遞交意向書。

項目地盤面積約57,125方呎，可建總樓面約514,121方呎，預計可提供約810個住宅單位。市建局會撥出超過5,382方呎的淨作業樓面面積，用作興建一所社區幼兒中心。項目亦會興建一個地庫停車場，提供約300個公眾停車位。

市場初步估計項目每方呎樓面地價約4,000至5,000元，折合估值約20.6億至約25.7億元。資料顯示，項目去年截收意向時，當時市場估值約26億至41.1億港元，每方呎樓面地價約5,060至8,000元，反映估值已有所調減。