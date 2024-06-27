圓匯狂貶！日本「100円店」冇錢賺　點樣自救？

外媒報道，因為日本「100円店」所賣商品多數於海外製造，日圓快速貶值及材料價格上升，令部分商品無利可圖，同時人力成本上升，侵蝕利潤，各大「100円店」擬增加300至500日圓的商品以維持利潤。

報道指，因為物價上升，民眾到「100円店」購物的情況漸增。據日本民間信用調查公司帝國資料的調查，2013年會計年度日本國內市場規模約6,530億日圓，2023會計年度達約1.02萬億日圓，10年增長逾1.5倍，門市達約8,900家。由於「100円店」受歡迎，各家公司每年以開設約100家新店為目標，預計至2030年日本「100円店」門市數量將達1萬家。

隨着門市擴大，人力成本也攀升，加上日圓貶值導致進口成本增加，以及塑膠材料等原料價格上漲，即使各家「100円店」引入自助結帳系統等措施，降低營運成本，並提高稅前100日圓以上商品的銷售比例，但利潤仍有所惡化。

報道指，近期日圓快速貶值，就利潤來說，維持100日圓的價格愈來愈難，主要是「100円店」售賣的產品很多都在海外製造，日圓疲軟導致進口成本上升，加上原材料成本也是，令部分產品無錢賺，或者達到成本極限。

各公司都致力於透過擴大300至500日圓的產品陣容來確保利潤，但挑戰仍在，例如該價格的產品較難推廣，因此「100円店」的公司將面臨艱難決定，是要繼續發展以100日圓產品為中心的業務，還是提供更多300日圓以上的產品來擴大市場。