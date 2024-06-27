康怡花園兩房則王劈至705萬沽　呎價險守1.4萬

藍籌屋苑頻頻減價吸客，鰂魚涌康怡花園兩房則王，放盤不足一個月，減價45萬元沽出，成交價705萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原楊文傑稱，鰂魚涌康怡花園N座高層8室，實用面積約490方呎，兩房則王間隔，望內園景，叫價750萬元，放盤不足一個月獲以705萬元承接，呎價約14,388元。

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九龍區

●美聯馬兆鋒指，何文田半山壹號2期富甲半山中層20室，實用面積約1,137方呎，套三房設計，零議價下以2,100萬元承接單位自用，呎價約18,470元，原業主2009年10月以約1,643.1萬元購入，期內帳面升值456.9萬元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園6座高層B室，實用面積約592方呎，三房間隔，望池景，未補價第二市場以639.8萬元易手，呎價約10,807元。

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新界區

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山新港城G座中層2室，實用面積約363方呎，兩房間隔，望園景，放盤逾1年多，叫價540萬元，經議價後減50萬元，以490萬元獲買家承接，呎價約13,499元。

●利嘉閣溫錦華指，將軍澳居屋煜明苑B座高層1室，實用面積約643方呎，三房間隔，經議價後，未補價第二市場以502.8萬元成交，呎價約7,820元。

●利嘉閣黃金欽稱，將軍澳居屋和明苑A座高層8室，實用面積約634方呎，三房間隔，望樓景，新買家為外區上車客，未補價第二市場叫價550萬元，經雙方議價後，最終以505萬元成交，呎價約7,965元。

●萬方地產葉搏麟表指，沙田公屋廣源邨廣楊樓低層11室，實用面積約485方呎，放盤約1個月，未補價第二市叫價290萬元，放盤1個月，以235萬元成交，呎價約4,845元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座中層7室，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，未叫價690萬元，最終減價80萬至610萬元(居二市場價) 成交，實用面積呎價9,385元。

●中原黎宗文稱，大圍盛薈2座南翼中層A室，實用面積約741方呎，套三房及儲物房間隔，原先叫價1,130萬元，議價後以1,050萬元沽出，呎價14,170元，累減約80萬元，新買家為換樓客。

●中原姚枝榮表示，火炭銀禧花園6月暫錄約3宗買賣，屋苑3座高層G室，實用面積約510方呎，兩房間隔，享山景，叫價約550萬元，經商議後以518萬元沽出，呎價約10,157元，新買家為區內換樓客。

●美聯吳偉文指，粉嶺花都廣場10座高層C室，面積約526方呎，三房間隔，早前以580萬元放售，獲區內客議價35萬元後，以545萬元承接，呎價約10,361元。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣夾屋宏福花園2座高層E室，實用面積約706方呎，套三房間隔，望市景，自由市場以約728萬元沽出，呎價約10,312元，原業主在2014年連地價以約636萬元買入。

●美聯樊志聰稱，青衣灝景灣6座高層B室，實用面積約849方呎，實用面積約849方呎，放盤約半個月，減價至1,270萬元獲外區客承接，呎價約14,959元，同類型較低層單位3月售價同為1,270萬元，現可購買高層戶，反映樓價回落。

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