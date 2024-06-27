周六福申港上市　曾因加盟收入真實性被質疑未能A股上市

曾被指為「周大福」、「六福」山寨版的內地珠寶公司周六福於周四(27日)向聯交所遞交上市申請，中金及中信建投為聯席保薦人。今年初有傳其估值達14億美元或以上，並擬集資數億美元。

據初步招股文件，該公司2023年淨利潤6.59億元人民幣(下同)，按年增長14.68%；收入按年升66.02%至51.49億元，其中，加盟店模式佔55.4%。截至去年12月底，共有4,383間門店，其中4,288間為加盟店，加盟商則達3,666個。

值得留意的是，該公司早在2019年已有登陸資本市場的計劃，在同年4月向中國證監會申請在深圳證券交易所上市，惟2020年11月未獲當局批准，因期內收入增幅勝同行，而且其加盟商收入佔比很高，並涉多宗商標權糾紛。至2022年6月再申請上市，但因應核准制改為註冊制、內地及海外資本市場情況，及公司自身發展，故決定在2023年11月撤銷在A股上市申請，並改道來港。

中證監在審核意見指該公司多宗商標權糾紛，公司在「風險因素」一欄中提到，過去曾曾接獲某些知識產權擁有人通知，聲稱其產品的商標或設計可能遭侵權，但在於往績記錄期間及截至最後實際可行日期，並無涉及任何有關侵犯第三方知識產權而對業務、財務表現及經營業績造成重大影響的重大糾紛。

不過，該公司亦「戴定頭盔」，指不能保證將來不會遭受涉及其他方知識產權的威脅或起訴。一旦涉及知識產權侵權索賠或糾紛，可能導致產生高昂的辯護費用，並可能擾亂業務，公司無法保證其及加盟商的營運或業務的任何方面，沒有或不會侵犯或以其他方式侵犯第三方持有的商標專利、版權、軟件版權、域名或其他知識產權。