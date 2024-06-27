道指早段靠穩　美光科技逆市跌4%

美國三大指數周四早段靠穩，道指升18點，報39,146點；標指升11點，報5,489點；以科技股為主的納指升66點，報17,871點。港股夜期報17,607點，跌3點，低水109點。

瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東表示，雖然經濟強勁和減息前景繼續推動美國股指上漲，但漲幅仍集中在少數「超大型」股上，而估值往往存在泡沫。雖然他對美股的看法整體持「中性」立場，並指在部分目前表現落後但盈利指引持續改善的行業中，有特定股票可能存在追漲機會

企業消息方面，美國電商巨頭亞馬遜於周三突破2萬億美元的市值，其股價在周四早段一度升0.59%，報194.76美元。外媒引述消息指，亞馬遜擬推出專門銷售低價產品的新分部，以應對來自中國的拼多多、Shein等平價電商挑戰。報道稱，亞馬遜在其網購平台上的新平台專區，將會銷售大量由中國直送的無品牌商品，許多的商品定價低於20美元。

亞馬遜將會改變其發貨方式，「由原來先運到美國倉庫，重新分配後再派送」的模式，改為直接從中國發貨送達消費者手中，預計送貨時間為9至11日。雖然亞馬遜未有透露具體推出新服務的時間，但有參與會議的消息來源透露，預計新的平台專區會在秋季開始接受商家入駐。

另外，美光科技指引本季收入乎74億至78億美元，以中位數計相當於按年升89.52%；其股價早段跌近4%。