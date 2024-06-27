一手交投疏落　啟德跑道區全新盤上載樓書

啟德跑道區全新盤上載樓書，戶型分布上，主打的兩房戶佔第1期供應約7成，最細一房特色戶由234方呎起，料細絕同區。同時，新盤市場的交投疏落，周四(27日)只錄零星成交。

●啟德柏蔚森I上樓書 擬下月開售

●赤柱黃麻角道ONE STANLEY首推最前排洋房出售

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(27日)上載最新銷售安排，落實下周二(2日)起招標發售兩座最前排的臨海獨立洋房，招標期截至7月18日。發展商表示，上述為2號洋房以及5號洋房，實用面積分別為4,732方呎及4,693方呎，同為四房四套間隔。兩座均為最前排皇牌臨海洋房，享有更優越海景景觀，配有電梯。

●屯門NOVO LAND第3B期次輪即將開售

●何文田128 WATERLOO下周一招標賣19伙

●沙田九肚富豪‧山峯四房呎售17,382元

●將軍澳海茵莊園一房成交價538萬元

●元朗雨後或下周提價

星星地產旗下元朗雨後，開售至今(27日)已沽出274伙，佔全盤供應約82%，套現逾16.6億元。發展商預告，考慮下周初再提價。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，隨住項目已出售大部分單位，不少房型已售罄或僅餘最後1至2伙，故項目仍有提價空間，或下周初進行今年第3次加價。