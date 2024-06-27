一手交投疏落 啟德跑道區全新盤上載樓書
2024年06月27日 22:01
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啟德跑道區全新盤上載樓書，戶型分布上，主打的兩房戶佔第1期供應約7成，最細一房特色戶由234方呎起，料細絕同區。同時，新盤市場的交投疏落，周四(27日)只錄零星成交。
●啟德柏蔚森I上樓書 擬下月開售
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)的啟德跑道區柏蔚森I，周四(27日)上載樓書。發展商指，項目定價會參考啟德跑道區臨海豪宅。兩房戶型佔今期供應約七成，預計7月開售。今期有291伙，全數單位實用面積介乎234至560方呎。當中，兩房提供205伙，實用面積374至469方呎。
●赤柱黃麻角道ONE STANLEY首推最前排洋房出售
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周四(27日)上載最新銷售安排，落實下周二(2日)起招標發售兩座最前排的臨海獨立洋房，招標期截至7月18日。發展商表示，上述為2號洋房以及5號洋房，實用面積分別為4,732方呎及4,693方呎，同為四房四套間隔。兩座均為最前排皇牌臨海洋房，享有更優越海景景觀，配有電梯。
●屯門NOVO LAND第3B期次輪即將開售
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，將於周五(27日)作次輪銷售，趕搭下半年的尾車班，共發售156伙。包括以價單形式出售118伙，其餘38伙特色戶則採以招標形式發售。即將以價單形式發售的單位涵蓋開放式至三房戶，折實售價由299.37萬至843.79萬元，呎價由11,079元起。
●何文田128 WATERLOO下周一招標賣19伙
萊蒙國際(03688)及俊和合作發展的何文田128 WATERLOO，周四(27日)已上載更新樓書，並隨即開放現樓示範單位予公眾參觀。萊蒙國際副總經理陳偉峰表示，項目同步更新銷售安排，將於下周一(1日)以招標形式發售19伙，銷售流程於早上11時開始，並於灣仔瑞安中心26樓進行。
●沙田九肚富豪‧山峯四房呎售17,382元
百利保控股(00617)等沙田九肚富豪‧山峯，周四(27日)通過招標售出第5座6樓B室，單位實用面積1,612方呎，屬四房兩套間隔，成交價2,802萬元，呎價約17,382元，成交期為360日。
●將軍澳海茵莊園一房成交價538萬元
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周四(27日)售出2座33樓C7室，實用面積280方呎，一房間隔，成交價538.1萬元，呎價約19,218元。項目於本月共售出31伙，套現逾1.6億元。
●元朗雨後或下周提價
星星地產旗下元朗雨後，開售至今(27日)已沽出274伙，佔全盤供應約82%，套現逾16.6億元。發展商預告，考慮下周初再提價。該公司主席及首席執行官陳文輝稱，隨住項目已出售大部分單位，不少房型已售罄或僅餘最後1至2伙，故項目仍有提價空間，或下周初進行今年第3次加價。