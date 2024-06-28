巴克萊：亞洲經濟穩　香港顯疲態

今年以來，亞洲新興市場普遍呈現較強勁增長，由於區內國家消費物價指數(CPI)未達預期，且美國聯儲局利率政策尚不明確，估計區內央行對實施寬鬆貨幣政策仍持相對保守態度。亞洲新興市場今年整體國內生產總值(GDP)增長料將達5.2%，意味經濟增速與2023年的5.3%持平，不是放緩。

就中國而言，近月為應對房地產挑戰而推出一系列措施，政策方向正確，同時應繼續關注中國新增長引擎相關行業信貸，例如科技產業，以及企業和資產管理公司的特殊信貸案例。

利率方面，中國利率曲線將更陡峭，主要因為短期利率相對穩定，而長期利率卻走高。隨着供應回暖，於5月啟動的超長期特別國債發行料將慢慢擴大期限溢價，短期利率料保持穩定，反映出歷史新低的政策利率和寬鬆的流動性。

人民幣貶值壓力持續

另外，在人民銀行的引導下，預期人民幣兌每美元逐步貶值。人民幣於夏季往往出現季節性貶值，因為服務貿易逆差擴大，加上在港上市的中資公司進入派息季節，離岸人民幣會被兌換成港元。

出口是今年中國經濟亮點，受惠於技術密集型綠色產業和高端製造業、成本競爭力，以及中國與全球南方(Global South)國家不斷擴大的貿易和投資。關稅升級威脅雖是不利因素，但基於以下理由，認為中國短期內仍具有優勢：一是全球製造業仍處在上升周期；二是美國消費者需求仍然強勁，庫存補充或會繼續；三是基於實際有效匯率(REER)，其貨幣仍具競爭力。

至於香港，受出口持續復甦帶動，今年首季GDP按年增速加快。然而，隨着私人消費的收縮加劇，經濟呈現疲弱態勢。考慮到遊客及香港居民消費模式改變，加上樓市低迷，預計香港GDP增長將從2023年的3.2%放緩至今年的2.5%。

田村說，就在中央政府積極招攬外國觀光客造訪的情況下，因為無法供給燃油造成無法滿足新需求是十分嚴重的事態。

巴克萊研究團隊