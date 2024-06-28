陸秉鈞：航運股大升　真相在於...

2023年，整個航運市場受到多重因素的影響，包括俄烏衝突、巴拿馬運河限行、紅海危機以及中國大宗商品進口波動等，儘管運費一度受到航運供應增加的影響大跌，但最終出現V形走勢，使到航運股全年持續出現穩步上揚。

踏入今年以來，航運價格受到紅海危機刺激影響，進一步急升，市場重新將目光投向航運股，航運股上半年升幅更是驚人。有趣的是，6月10號傳出聯合國通過對美國對加沙地的決議、惹來紅海危機平息的情緒下，航運板塊也只是在11日當天大跌，其後未有再明確回落。為甚麼紅海危機迎來緩解沒有對運費以致相關股份出現持續下跌呢？

雖然紅海危機導致部分運輸路線改變，影響了運價，但目前看來，這種影響的邊際效應正趨於零。運費的上漲主要驅動因素並非紅海危機，而是歐美貿易需求的復甦和補庫存周期的共同作用。事實上，全球商品價格普遍上漲，尤其是工業金屬價格的回暖，使得資源價格相對穩定。而航運物流成本的降低，並不足以對全球通膨造成重大成本幹擾，這對於航運股的穩定性提供了支撐。

其次，航運股的投資價值主要取決於需求端和供給端的變動，以及船公司間的競爭態度。隨着航運進入旺季，長協運價的更新預計將進一步推動運價上漲，這為航運股提供了潛在的增長空間。

航運業基本因素良好，息率撐股價

所以綜合以上兩點，航運的基本因素為一個中期持續利好的基本因素，並且為相關股份帶來業績上的支持。

除了基本因素外，航運股因為運費暴漲後帶來的「暴利」也是一個關鍵回。在營運現金流遠高於資本開支的情況下，可供使用現金流大幅增加。香港上市的一眾航運股，在2023年派發高額股息，致使股息率大幅上升至動輒10%以上，也是一個關鍵的引爆點。高分紅為航運股投資提供了安全墊，即使運價下滑，股利也能提供價值保障。這使得航運股在波動的市場中仍具吸引力。

周期股的特性反成入場機會

過去航運股因商業模式不佳、周期波動性大、哪怕是低估值也難言是一個良好投資機會。事至今日，相關股份的規模龐大，行業周期帶來波動性也減少，而且能見度開始增加，周期股的中樞利潤邏輯逐漸被市場接受，航運股的估價模式開始變得穩定。這為航運股在市場中贏得了更多的投資者信任。

市場對周期股的偏見可能造成意想不到的投資機會，航運股正是過去偏見最大的周期性公司之一。隨着市場對航運股的重新認識，這一板塊的投資價值正逐漸顯現。筆者建議有興趣吸納的投資者，可借近日大盤調整氣氛影下，侯低吸納大型航運股作中長線投資。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞(作者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)