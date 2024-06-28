Nike料今季銷售挫10%　警告中國市場疲軟　股價市後挫12%

美國運動用品巨頭Nike第四財季收入遜預期，同時下調全年指引，更表示預計今季銷售額將下滑10%，遠超分析師預期的下跌3.2%，並警告中國銷售疲軟及全球消費者趨勢不均，拖累股價在市後延長交易時曾挫逾12%。

Nike目前預計2025財年銷售額將出現中個位數下降，分析師預計將增長0.9%，Nike此前也預計銷售額將會增長。該公司又預計上半年銷售額將出現高個位數下降，先前的指引則為低個位數下降。

財務總監Matthew Friend在分析員電話會議上表示，「這種規模的復甦需要時間。」他指，儘管未來幾個季度將充滿挑戰，但有信心對Nike作重新定位，以更均衡的產品組合提高競爭力，推動可持續、盈利性的長期增長。Friend指，該公司下調指引，原因是網上銷售放緩、經典鞋類特許經營計劃減少、大中華地區宏觀不確定性增加，以及Nike各個市場消費者趨勢不均。

回看Nike季度業績，截至5月31日止第四財季，純利15億美元，按年升45.48%；經調整每股盈利1.01美元，勝預期的83美仙；收入126.06億美元，按年跌1.7%，低於預期的128.4億美元。另一方面，2024年度收入513.62億美元，按年只微升0.28%，是14年以來最差表現。

至於個別地區表現，中國市場於第四財季收入達18.6億美元，優於預期的17.9億美元，是唯一表現勝預期的地區。儘管如此，Friend後來仍對中國市場的疲軟前景作出警告，並表示如果不是天貓提前啟動618購物節，Nike在該國的銷售額可能會低於集團的內部預測。此外，北美市場收入52.8億美元，不及預期的54.5億美元。歐洲、中東及非洲市場的收入為32.9億美元，也遜預期的33.2億美元。