李偉傑：順豐同城把握即時配送新機遇　締造更美好生活

順豐同城作為一個中立開放的基礎設施平台，多年來在內地即時配送行業深耕細作，積累了豐富的行業經驗和卓越的營運優勢。有別於一般的外賣配送服務，順豐同城在港的業務重點將放在文件、小型包裹等非餐配送服務上，與現有的KeeTa等外賣服務商並非直接競爭關係，相信更可能會像其內地業務般成為一眾外賣平台以至電商平台即配生態圈中不可或缺的肩膀。憑藉集團健康穩定的經營狀況，順豐同城有望為香港用戶提供更優質、更高效的配送服務。

值得一提的是，順豐同城正積極於香港招募大量配送騎手夥伴，其中包括步兵、單車、電單車、私家車和貨車等多種運輸方式。據了解，順豐同城為香港地區開發了專屬的手機應用程式「SoFast Rider」，讓騎手能夠更便捷地接單及管理訂單。有業內人士透露，香港區騎手的每小時收入高達300元，足見順豐同城對優質服務的追求和對人才的重視。

順豐同城此番進軍香港，無疑是集團業務海外拓展的重要一步，尋找新增長機會。去年，順豐同城的業務保持了健康穩定的增長，更成為行業內首家實現全面盈利的企業。這不僅凸顯了集團在規模經濟和網絡效應方面的優勢，也進一步證明了其差異化服務、科技驅動、精細化管理等一系列舉措的成效。

故順豐同城是次將以香港作為國際市場的試驗場，檢驗自身的商業模式，並為集團未來在海外市場的發展奠定基礎。與此同時，順豐同城將繼續致力於實現「讓更多人享受零距離美好生活」的企業使命，通過不斷提升服務質量和營運效率，為股東和投資者創造更大的價值回報。

作為一家兼具行業領先地位和良好發展前景的企業，順豐同城無疑是值得關注的投資標的。隨着集團業務的持續擴張和海外市場的開拓，相信順豐同城定能為投資者帶來更可觀的收益。建議在6月份橫行底部11.5元買入，目標13.6元，防守位置在50天移動平均線10.8元。

華盛證券財富管理部董事李偉傑

(筆者為證監會持牌人，本人及/或有聯繫者沒有於以上發行人或新股上市申請擁有財務權益)