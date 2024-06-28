GUM：上半年強積金人均賺13364元　港股基金升4.1%

強積金(MPF)顧問公司GUM公布上半年強積金成績表。截至周一(24日)，強積金綜合指數上漲5.5%；強積金股票基金指數升8.4%；強積金混合資產基金指數升4.6%；強積金固定收益基金指數升1%。6月強積金人均回報2,706港元，年初至今人均賺13,364元。

GUM指，上半年強積金整體表現強勁，所有股票基金均錄得正回報，主要受惠於美國及香港股票相關基金的良好表現。美國股票基金目前佔強積金總資產的8.5%，是股票基金中最大的類別。美股受人工智能(AI)概念推動表現強勁，不斷創新高，帶動相關板塊如電力、冷凍系統及半導體等一同上揚。期間美股基金回報升13.4%，港股基金升4.1%，日股基金則升10.6%。

雖然強積金在上半年取得亮麗成績，但預料下半年將面臨更多經濟及地緣政治等不確定因素，即將到來的美國大選，以及中美就電動車關稅問題，均可能導致市場動盪加劇。英國和法國的7月國會選舉亦值得關注。投資者需保持警惕，密切關注市場動態。

就第三季展望，GUM常務董事陳銳隆指，上半年環球及中國市場均表現良好，利好因素包括政府救助房地產市場和放寬滬股通限制，帶動投資通場氣氛。但下半年，市場或受更多政治因素影響，如美國大選、中美關係等。建議成員適度分散投資，避免過度集中在單一資產類別，以降低個別市場出現大幅調整時的損失風險。