姚浩然：港股上升空間有限　瑞聲宜候低再吸

美元走勢偏強，人民幣匯價轉弱，港股近日持續受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，周五(28日)為半年結，在粉飾櫥窗效應下，市況短期料有改善。至於7月走勢，他指出，市場憧憬下月三中全會，以及「港股通」股息稅減免，對大市氣氛有幫助，但內地經濟復甦狀況仍待觀察，加上消費市道不滯，拖累相關股份表現，港股向上空間有限。恒指上落區間下移至17,200至18,700點，直至內地推出進一步刺激經濟措施，內房銷售明顯改善，大市才有力進一步突破。不過，他仍看好中特估概念股，如中資電訊股及石油股，料在相關股份支持下，大市下跌空間有限。