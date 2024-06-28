姚浩然：港股上升空間有限 瑞聲宜候低再吸
2024年06月28日 11:18
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美元走勢偏強，人民幣匯價轉弱，港股近日持續受壓。亨達財富管理董事總經理姚浩然表示，周五(28日)為半年結，在粉飾櫥窗效應下，市況短期料有改善。至於7月走勢，他指出，市場憧憬下月三中全會，以及「港股通」股息稅減免，對大市氣氛有幫助，但內地經濟復甦狀況仍待觀察，加上消費市道不滯，拖累相關股份表現，港股向上空間有限。恒指上落區間下移至17,200至18,700點，直至內地推出進一步刺激經濟措施，內房銷售明顯改善，大市才有力進一步突破。不過，他仍看好中特估概念股，如中資電訊股及石油股，料在相關股份支持下，大市下跌空間有限。
蘋果公司發布新的AI功能後，相關概念股一度炒起。姚認為今年有望掀起換機潮，無論手機鏡頭或聲控企業均有望受惠，但舜宇光學(02382)估值已處高位，不妨在46港元水平再作考慮，目標博上50元樓上。另外，市場憧憬新iPhone在聲控方面有較大升級，利好瑞聲科技(02018)，但該股估值不算吸引，現價上升空間有限，宜待回落至27元邊再吼位部署。
嘀嗒出行(02559)首日上市，但股份掛牌後持續潛水。姚浩然認為，網約車平台在環球市場發展不俗，該股中長線值得看好。不過，其股價已跌穿招股價，未有貨的投資者宜待止蝕沽盤消化再入市，有貨者則可繼續持有，觀望股價喘定後能否重拾動力，至於重貨者則應考慮適量減磅。