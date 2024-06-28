乘聯會：首5個月汽車產業利潤率5.3%　仍處歷史低位

內媒報道，乘聯會秘書長崔東樹發文稱，5月份，隨着宏觀組合政策落實落細、市場需求繼續回暖，效果持續顯現。今年1至5月份，規模以上工業企業實現營業收入53.03萬億元人民幣(下同)，按年增長2.9%；發生營業成本45.27萬億元，增長3.0%；營業收入利潤率為5.19%，按年提高0.02個百分點。

此外，首5個月汽車行業收入38,966億元，按年增7%；成本34,099億元，增7%；利潤2,047億元，按年增17.9%；汽車行業利潤率5.3%，相對於下游工業企業利潤率6.1%的平均水平，汽車行業仍偏低。隨着車市生產規模擴大，工業生產者出廠價格指數(PPI)下行，上游碳酸鋰成本下降，車企利潤總體稍有改善。

去年汽車行業利潤總體表現不強，銷售利潤率僅5%，較歷史正常水平大幅下降。至於今年首5個月，汽車行業銷售利潤率5.3%，仍處歷史低位。

首5個月的汽車行業在低基數下的產銷較好，但由於競爭壓力大，利潤主要靠出口和高端豪華，其他大部分企業盈利下滑劇烈，部分企業生存壓力加大。國內有效需求仍然不足，外部環境依然複雜嚴峻，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。由於燃油車仍有微薄盈利，但萎縮較快，部分企業嚴重虧損；新能源車高增長，但虧損較大，矛盾壓力較大。因此中央及各級政府穩定汽車生產，積極穩定燃油車消費，汽車行業總體形勢穩中向好。