大快活全年盈利升12.8% 末期息30仙
2024年06月28日 12:04
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大快活集團(00052)公布，截至今年3月底止年度溢利為5,065.7萬港元，較去年增加12.87%。扣除年內政府補貼金額140萬元，本年度溢利為4,930萬元，增長4,600萬元。每股基本盈利為39.1仙，分派末期股息每股30仙。
期內，收入31.369億元，增加3.7%。毛利率增加0.1個百分點至8.6%。
儘管市況不景，但集團年內業績仍溫和增長，上半年的表現保持穩健。集團積極招攬新顧客及擴大顧客群，當中包括推出吸引年輕顧客的創新產品，對帶動餐廳客次成效顯著，亦採取多項措施以管理食物成本，減緩食物成本上漲，更實現按年成本下降。在此等舉措下，大快活快餐店的同店銷售增長按年增長約為2%。另外，集團持續發展新興大灣區業務，內地餐廳的同店銷售增長按年上升約為16%。
展望方面，集團指香港及大灣區正經歷經濟下行周期，顧客在等待經濟轉趨明朗期間只能收緊開支。香港更要面對「北上消費」的挑戰，削弱本地消費，但認為愈來愈多內地城市居民現可免簽證來港，一定程度上有助抵銷港人「北上消費」的影響。
然而，此宏觀現象在某些方面對本集團有利，例如經濟低迷令租金成本下降，為大快活帶來擴張機會；集團亦將於來年就旗下三分之一餐廳的新租賃租金進行磋商，或有助改善盈利能力。