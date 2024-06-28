大快活全年盈利升12.8%　末期息30仙

期內，收入31.369億元，增加3.7%。毛利率增加0.1個百分點至8.6%。

儘管市況不景，但集團年內業績仍溫和增長，上半年的表現保持穩健。集團積極招攬新顧客及擴大顧客群，當中包括推出吸引年輕顧客的創新產品，對帶動餐廳客次成效顯著，亦採取多項措施以管理食物成本，減緩食物成本上漲，更實現按年成本下降。在此等舉措下，大快活快餐店的同店銷售增長按年增長約為2%。另外，集團持續發展新興大灣區業務，內地餐廳的同店銷售增長按年上升約為16%。

展望方面，集團指香港及大灣區正經歷經濟下行周期，顧客在等待經濟轉趨明朗期間只能收緊開支。香港更要面對「北上消費」的挑戰，削弱本地消費，但認為愈來愈多內地城市居民現可免簽證來港，一定程度上有助抵銷港人「北上消費」的影響。

然而，此宏觀現象在某些方面對本集團有利，例如經濟低迷令租金成本下降，為大快活帶來擴張機會；集團亦將於來年就旗下三分之一餐廳的新租賃租金進行磋商，或有助改善盈利能力。