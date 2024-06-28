蘋果Vision Pro今內地開售　未見「黃牛」出動　店內有現貨

內媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)的混合實境(MR)頭戴式裝置Vision Pro周五(28日)在內地正式開售。報道指，上午9時前，北京三里屯的蘋果直營店現場沒有人排隊，除了少數領取Vision Pro的「果粉」外，也有一些前來體驗的消費者。

報道引述蘋果店的工作人員指，到店領取蘋果Vision Pro的消費者以其下單時選擇到店取貨的時間為準。如果要體驗，需提前預約排隊，因為Vision Pro需要適配、調整、量頭圍等，所以給每個預約的用戶半小時體驗，現在所有北京直營店每天開放不到30個名額，預約已經排到7月4日。

報道指，目前蘋果官網暫不提供用戶前往蘋果零售店領取Vision Pro的服務，配送至北京則需等待至7月3日、4日。店員指，必須經過預約試戴才可以購買。當談到貨品多不多時，該店員指「挺多的」，另一店員則對預約體驗完的用戶表示，「如果你今天準備購買，我們有現貨。」

值得一提的是，內媒在現場並未發現有「黃牛」收購蘋果的新款Vision Pro。對「黃牛」們來說，囤貨、回購用戶的蘋果Vision Pro並非一門好生意。報道提到，今年1月蘋果Vision Pro在美國開啟預售後，預訂伺服器就被擠爆，內地某電商平台的代購價甚至炒到8萬元人民幣(下同)，但6月中旬該產品(美版)第三方平台價格基本上在22,999至30,599元不等，甚至比美國地區官網價格更低。