GUM：下半年倘無黑天鵝　今年MPF回報升幅或達8%

GUM常務董事陳銳隆稱，觀乎上半年GUM強積金綜合指數上升5.5%，若下半年無地緣政治及黑天鵝問題爆出，估計今年全年強積金回報將最多錄8%的升幅，意味打工仔人均進帳最多30,000元。

個別地區股市方面，他指恒指下半年有機會重上20,000點，市場正觀望下月中舉行的三中全會是否有更多針對內房、消費等措施出台，料港股、A股緩慢上升。

美股方面，他認為以標普500指數來看，無論點數抑或市盈率均偏高，估計下半年未必複製到上半年13%的強勁升幅；不過他補充，由於人工智能（AI）熱潮及市場對晶片的需求仍在，英偉達仍有一定上升空間，亦相信AI可帶動企業生產力上升、美國企業盈利趨增，惟過程相對緩慢，同時估計下半年聯儲局只會減息一次。

至於美國總統大選臨近，他則指無論拜登還是特朗普上台，其政策都不會大變。

歐洲股市他們則看高一線，主因歐洲央行已先行減息，年內亦有機會再減多兩次；加上南歐受惠旅遊帶動經濟表現不俗，成為區內經濟增長火車頭。

此外，積金易平台開始投入運作，他指留意到率先加入的受託人萬通信託在管理費上有所下調，減幅約有30%，雖然下降不代表是投資回報上升，但節省了一定投資成本。