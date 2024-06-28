恒生投資發行「恒生日本東證100指數ETF 」　7月10日上市

恒生投資管理有限公司(「恒生投資」)宣布發行「恒生日本東證100指數ETF」，為香港投資者開拓投資日本股市的渠道。此ETF為目前唯一獲香港證券及期貨事務監察委員會認可之日本東證100指數ETF。通過增添這隻新ETF產品，恒生投資進一步擴闊其產品的投資範圍至覆蓋全球三大市值股票市場：中國、美國及日本。

日本為全球第三大股票市場，亦是亞洲最大的ETF市場。截至2024年5月，其資產管理規模(AUM)達5,630億美元。日本東證100指數由東證指數中市值最大和流動性最高的100家日本上市公司組成。

在過去10年，日本東證100指數的表現相當亮麗，累計升幅高達321%。「恒生日本東證100指數ETF」是在香港市場投資日本股票市場ETF當中，每手投資金額門檻最低，為香港的機構及零售投資者提供捕捉日本股市增長潛力的投資機遇。

「恒生日本東證100指數ETF 」將於7月10日於香港交易所上市(股票代號：3410)。首次發行將於7月2日開始，發行價為每單位5港元。每手交易數量為100個基金單位。上市類別基金單位的管理費為每年最高為0.7%5，預計全年經常性開支比率為1.2%6，上市類別基金單位的年度跟蹤偏離度為-1.4%。「恒生日本東證100指數ETF」亦同時提供非上市類別基金單位以作分銷。

恒生投資管理有限公司董事兼行政總裁李佩珊表示：「恒生投資作為香港最大的ETF管理人，致力將我們的專業知識拓展至本地市場以外。我們多元化的ETF投資組合覆蓋全球三大股票市場 ─ 中國、美國及日本 ─ 為投資者提供更廣泛的選擇，以優化其投資組合。這亦有助提升香港ETF市場的競爭力，鞏固香港作為亞洲領先ETF中心的定位。」