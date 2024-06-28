陳永傑：上半年為何一手樓跑贏二手市場？

今年上半年，香港樓市因為全面撤辣而起了翻天覆地的變化。撤辣後首月，四月份一手私人住宅買賣登記錄得3619宗，創17年半新高。趁2024年上半年即將過去，回顧一下過去半年樓市表現。

撒辣前的一二月，樓市一片死寂，價量齊創新低。2月28日可算是香港樓市轉捩點，當天公布的財政預算案宣布為樓市全面撤辣，促使上半年樓市交出亮麗成績表，當中以一手成績較為突出。中原地產研究部預計，2024年上半年，一手私人住宅登記約9400宗，佔去年全年成交的88%，並創2019年上半年之後的5年新高，較去年下半年升1.2倍。二手雖有增幅但不及一手，預料今年上半年二手私人住宅登記17100宗，較去年下半年升48%。

撤辣後一手成交表現明顯較二手標青，全因一手發展商為求去庫存，於撤辣後未敢貿然抬價，甚至提供更多的折扣優惠搶客，部分更較同區二手價低15%，再者一手項目提供不同的付款辦法，如特長成交期、先住後付等皆成功搶去二手客源。

成交量雖受撤辣刺激，惟對樓價起動作用不大，根據差估署指數，撤辣後樓價指數上升了兩個月便倒頭下跌，5月份差估署指數按年錄得12.7%跌幅，今年首5個月樓價跌1.7%。

未來樓市表現取決於四大因素：政府政策、未來供應、息口走勢銀行取態，以及經濟環境。香港貨尾庫存仍高見2.1萬伙，銀行於按揭審批上亦相當保守，令買家上會困難。本港經濟復甦亦未如理想，零售及餐飲業正受嚴峻考驗，三大因素令樓市面臨挑戰，若欠缺任何刺激消息，相信第三季樓價仍然反覆向下。

如美國於第四季開始減息，令支撐香港樓市的另一條腿變得穩健，樓價有望於第四季止跌回升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁 陳永傑