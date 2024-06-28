普縉：今年豪宅表現料跑贏中小型住宅

普縉集團發表《2024年上半年香港地產市場分析》報告指出，全面撤辣後為整體樓市成交量帶來短暫刺激，惟局限於一手住宅市場，整體住宅樓價曾因相關措施而出現短暫小幅反彈，並於4月起逐步回落至撤辣前水平。該行預計，隨着整體市場購買力或已被提早消化，相信下半年住宅市場氣氛將轉為平淡，而在內地買家有機會重返本地物業市場推動下，豪宅市場表現有望比中小型住宅為佳。

根據土地註冊署處數據，今年3至5月，一手住宅成交有7,069宗，按年大幅上升約63%，不過，二手住宅成交錄10,999宗，按年僅微升約0.5%。據該行分析，現時一手貨尾仍處於近年高位的2.1萬伙，加上按揭利率仍然高企，壓抑市民消費及投資意欲，預計下半年市場氣氛平穩，樓市交投亦將放緩。

值得留意的是，全面撤辣已吸引內地買家重新留意本港物業市場，近期部分一手豪宅項目仍可出現高呎價的成交個案。同時，本港豪宅市場供應較為緊張，面積較大的單位較受內地買家青睞，故估計今年豪宅市場表現較理想。

報告又指，非住宅物業市場變化不大，惟寫字樓市場略為遜色，相關樓面供應過剩的情況持續，尤其是優質的甲級寫字樓，整體市況以消化過剩供應為主，因此寫字樓租金預計將繼續受壓。

商舖物業市場方面，由於訪港旅客持續增加，加上現時租金水平仍較高峰期低約七至八成，吸引不少內地餐飲企業進駐，同時亦有不少著名零售商戶重新落戶，改善核心區域的商舖空置率，現時相關比率已跌至單位數，屬疫情後最低水平。另一方面，元朗、上水等民生地區，以及房委會轄下的商舖空置率均錄得上升，原因包括本港居民北上消費的趨勢持續，民生區商舖營業額隨之而下降，部分商戶被迫轉型或結業，導致空置率上升。

該行預計，民生和二、三線地區的商舖需求將持續減少，對租賃表現構成壓力，反而核心區的租賃表現，尤其是一線街道，將於實際需求帶動下表現平穩。