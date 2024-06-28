二手樓價指數兩連跌　蒸發撤辣前升幅　並創逾7年半低

樓市撤辣未能帶動樓價向上，中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中原城市領先指數CCL最新報142.79點，按周跌0.41%，連跌兩周共1.2%，完全蒸發撤辣後所錄的升幅，更創逾7年半(401周)新低，重返2016年10月中時的水平。

指數反映6月4日堅尼地城吉喆公布首張價單當周、以及6月13日美國聯儲局公布議息結果前一周的市況。是次為撤辣後第15周，CCL已跌穿撤辣前的低位，較當時的143.02點倒跌約0.16%，上半年CCL暫跌3%。

美國減息時間尚未確定，本港仍處於高息環境，加上銀行收緊按揭，買家趨向觀望，新盤銷售放緩，二手成交疲弱，整體樓價持續下跌。CCL較2021年8月191.34點歷史高位跌25.37%，較2023年4月168.40點高位跌15.21%。短期CCL目標下試140點，現時只差2.79點或1.95%。6月28日屯門NOVO LAND 第3B期次輪銷售156伙，對本地二手樓價的影響將於7月下旬公佈的CCL才開始反映。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報143.71點，按周跌0.16%。CCL(中小型單位)報142.40點，按周跌0.15%。CCL(大型單位)報144.81點，按周跌1.68%。CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)齊跌2周，分別累跌0.77%、0.96%及2.31%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊創逾7年半次低，同樣重返2016年10月中水平；CCL(大型單位)創近7年半新低，重返2017年1月中水平。

四區方面，港島CCL_Mass報141.79點，按周跌0.52%，終止3周連升，指數處於近8年低位，重返2016年8月底水平。九龍CCL_Mass報140.48點，按周跌0.28%，連跌2周共1.58%，指數處於逾7年半低位，重返2016年10月中水平。新界西CCL_Mass報133.29點，按周微升0.03%，連跌2周後回穩，指數於逾7年低位徘徊，重返2017年2月底水平。新界東CCL_Mass報155.41點，按周升0.32%，連升2周共0.65%，指數在逾7年低位徘徊，重返2017年3月初水平。

以公布日期計，2024年上半年八大樓價指數齊跌。CCL累跌3.00%，CCL Mass跌2.44%，CCL(中小型單位)跌2.46%，CCL(大型單位)跌5.53%。港島跌2.66%，九龍跌0.92%，新界東跌3.65%，新界西跌3.41%。新界兩區樓價跌幅明顯比港九市區為大。