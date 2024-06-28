金管局余偉文：「三聯通、三便利」大多已順利落地

香港金融管理局總裁余偉文發表最新一篇《匯思》表示，金管局聯同人民銀行今年初公布的「三聯通、三便利」，大部分此前已順利「落地」，包括優化「跨境理財通」、擴大數字人民幣在港跨境試點等已進入實施階段。目前最新進度，包括使用北向債券通下的在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品；以及成功完成跨境徵信互通的試點個案。

「三聯通」的其中一項是將在內地發行的國債和政策性金融債納入金管局人民幣流動資金安排的合資格抵押品名單。在這基礎上，金管局與內地當局積極探索進一步擴大以在岸債券作為離岸市場抵押品的適用範圍。近期的突破點是使用北向債券通下的在岸債券，作為北向互換通業務的履約擔保品。

引入這項措施，可讓投資者有更多非現金抵押品的選擇，一方面節省現金佔用成本，提升資金使用效率，另一方面也能有效盤活境外投資者的在岸債券持倉，進一步提升在岸債券的吸引力。該措施亦有助於發揮債券通和互換通之間的聯動和協同效應，提升投資者參與互聯互通業務的活躍度。各方正爭取在近期能達成一致意見並盡快對外公布。

此外，在「三聯通」下進一步開放境外機構投資者參與境內債券回購業務的措施也在穩步推進中，兩地金融管理部門和參與機構正積極討論，期待不久將來再為大家介紹該措施的新亮點。

在企業層面，金管局和人民銀行年初明確推動跨境徵信合作，推進市場開展雙向的跨境徵信互通的業務試點，便利兩地企業的跨境融資。目前在徵信信息南向傳輸往香港方面，已有數個試點個案成功進行。試點個案經由深圳和香港兩地徵信機構合作，將中小企的業務數據和相關徵信信息跨境傳輸給香港銀行，香港銀行利用該等信息，完成向這些企業的貸款審批，所涉總額約3,000萬港元。

金管局周五(28日)發出兩份監管通函，一方面鼓勵銀行進行業務試點工作，以滿足其業務發展需要和推動中小企業跨境融資服務；另一方面為銀行業界提供指引，提醒銀行在處理徵信數據跨境傳輸時應注意的事項，確保信息安全和有效風險管理。金管局將會繼續與本地銀行和徵信業界以及內地相關機構推動和擴展相關工作。

在個人層面，隨着粵港澳大灣區經濟活動進一步融合，年初兩地推出大灣區內地城市購房跨境支付便利化措施，很大程度回應了香港市民跨境購房居住的金融服務需求，為在內地置業的香港居民提供一個安全、便捷的匯款安排。目前大部分香港零售銀行已有提供大灣區購房跨境匯款服務，新安排下也錄得不少的成功交易。

當局留意到社會上還有訴求，期望跨境匯款安排可進一步優化，便利在內地常住的香港居民進行生活配套環節相關的跨境交易，例如出入起居、醫療保健、退休養老等活動。我們正與內地金融部門積極探討在不同場景下推出更多金融便民措施，期望有關措施能成熟一項，推出一項。

值得一提的是金管局近期正與人民銀行商討跨境支付互聯互通的工作，並將於短期內簽署關於開展內地與香港跨境支付互聯互通的諒解備忘錄，為雙方開展跨境支付互聯互通提供合作框架，以促進更安全、高效、便捷的跨境支付清算服務，以期日後進一步便利兩地之間的經濟活動和人員往來。相關工作的詳情會適時公布。