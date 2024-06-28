金管局：港5月港元存款升0.3%　人民幣存款升4.2%

香港金融管理局統計數字顯示，認可機構的存款總額在2024年5月份上升1.1%，其中港元存款及外幣存款分別上升0.3%及1.8%。由年初截至5月底計，存款總額及港元存款分別上升3.2%及0.9%。

香港人民幣存款在5月份上升4.2%，於5月底為11,340億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月份為11,832億元人民幣，而4月份為12,570億元人民幣。

5月份貸款與墊款總額下跌0.4%，由年初截至5月底計下跌2.4%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在5月份分別下跌0.3%及0.7%。由於港元存款上升而港元貸款下跌，港元貸存比率由4月底的82.1%，下跌至5月底的81.4%。

5月份港元貨幣供應量M2及M3均上升0.4%，與去年同期比較均上升1.5%。5月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌0.1%，與去年同期比較下跌8.4%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均上升1.2%，與去年同期比較，M2及M3均上升7.8%。